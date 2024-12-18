Польский суд признал 21-летнего российского хоккеиста Максима Сергеева виновным в шпионаже и приговорил его к двум годам и 11 месяцам лишения свободы, передает портал Onet.

По данным следствия, Сергеев поддерживал контакт с сотрудником ФСБ России и должен был публиковать в соцсетях «политический контент». Например, как пишет Onet, Сергеев размещал пост о том, что война в Украине «не касается поляков», за что получил небольшую оплату в криптовалюте.

Кроме того, хоккеист получил задачу найти и сфотографировать стратегические объекты, имеющие отношение к польской армии или силам НАТО.

В итоге, как пишет Onet, Сергеев присоединился к ячейке, состоящей как минимум из 16 человек, которым обещали около 10 тысяч евро за подрыв поезда с оружием и гуманитарной помощью для Украины.

Суд также оштрафовал Сергеева на 1220 евро. В конце мая 2025 года его депортируют в Россию, а до тех пор он будет отбывать наказание в тюрьме в Люблине, пишет Onet.

О задержании российского хоккеиста стало известно в конце июня 2023 года. В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что он вел свою деятельность с октября 2021 года. Вначале имя хоккеиста не сообщалось, затем «Агентство» вычислило, что речь идет о Сергееве, играющем за клуб «Заглембе Сосновец». Тренер клуба рассказал, что хоккеист начал играть в Польше еще до начала войны в Украине. Ранее он жил в Балашихе под Москвой и выступал за молодежные и юниорские составы «Спартака», «Химика» и «Балашихи».

Власти Польши заявляли, что в стране работает сеть российских шпионов, состоящая как минимум из 16 человек — граждан России, Беларуси и Украины. По словам генерального прокурора Польши Збигнева Зебро, Сергеев был 14-м задержанным из этой сети. В августе 2023 года спецслужбы Польши отчитались о задержании 16-го участника этой сети.