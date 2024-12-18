Президент Южной Кореи не пришел на допрос по делу о мятеже. Следствие допускает его арест

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль не пришел 18 декабря в управление антикоррупционных расследований, где его планировали допросить по делу о мятеже, которое возбудили из-за введения военного положения в стране. Об этом сообщили южнокорейское агентство «Ренхап».

Допрос должен был начаться в офисе управления в Сеуле в 10 утра по местному времени (4:00 мск).

Как отмечает «Ренхап», канцелярия президента ранее отказалась принять повестку, которую пытались передать через представителей Юн Сок Ёля и по почте.

Глава управления антикоррупционных расследований О Дон Ун заявил, что повестку отклонили «преднамеренно». Управление, по его словам, предпримет ответные действия в рамках закона. Он не исключил, что следствие может запросить ордер на арест президента или повторно провести допрос.

Парламент Южной Кореи 14 декабря проголосовал за импичмент президенту страны Юн Сок Ёлю из-за того, что он 3 декабря ввел в стране военное положение, которое действовало около шести часов. После отмены военного положения президента обвинили в подстрекательстве к мятежу. Юн Сок Ёля отстранили от работы, но он останется на посту президента до решения Конституционного суда. Юн Сок Ёлю запрещен выезд из Южной Кореи.

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