«Мы не видели ничего подобного со времен нацистов». В Сирии обнаружили массовые захоронения

Более 100 тысяч человек могли погибнуть в Сирии из-за «машины смерти», действовавшей при режиме Башара Асада, заявил агентству Reuters 18 декабря бывший посол США по особым поручениям , занимавшийся расследованиями военных преступлений.

Рапп сделал такое заявление после того, как посетил два массовых захоронения в городах Кутайфа и Наджха в пригороде Дамаска.

«У нас определенно более 100 тысяч человек, которые исчезли и были замучены до смерти этой машиной. Я не сомневаюсь в таких числах, учитывая то, что мы видели в этих массовых захоронениях [под Дамаском]. Мы не видели ничего подобного со времен нацистов. Мы говорим о системе государственного террора, которая стала машиной смерти», — сказал Рапп.

Рапп работает в Сирии, чтобы задокументировать свидетельства военных преступлений и помочь гражданскому обществу подготовиться к возможным судебным процессам.

Правозащитник Муаз Мустафа, который возглавляет расположенную в США «Сирийскую оперативную группу по чрезвычайным ситуациям», сообщил агентству Reuters после посещения захоронения в Кутайфе, что только там захоронены не менее 100 тысяч тел.

Международная комиссия по пропавшим без вести лицам в Гааге заявила, что располагает данными о том, что в Сирии существует до 66 пока непроверенных мест массового захоронения. Комиссия получила сообщения о том, что в Сирии пропали без вести более 157 тысяч человек (для сравнения: во время балканских войн 1990-х годов без вести пропали около 40 тысяч человек).

Комиссия призвала охранять места массовых захоронений, чтобы сохранить улики для будущих судебных процессов, но 17 декабря места массовых захоронений оставались доступны.

Жители Сирии, живущие рядом с захоронениями в Кутайфе и Наджхе, заявили Reuters, что видели, как туда на грузовиках постоянно доставляли тела, которые сбрасывали в длинные траншеи, вырытые бульдозерами. Сирийцы, живущие рядом с Кутайфой, отказались раскрывать свои личности, опасаясь возмездия. «Это место ужасов», — сказал один из жителей.

Агентство сообщило, что, согласно спутниковым снимкам, масштабные земляные работы в Кутайфе начались в 2012-2014 годах и продолжались до 2022 года. На некоторых спутниковых снимках видны экскаваторы, грузовые машины и большие траншеи.

Башар Асад, который руководил Сирией 24 года и бежал в Москву 8 декабря, неоднократно отрицал, что правительство Сирии нарушает права человека. Он называл своих противников экстремистами.

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