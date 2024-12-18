Дональд Трамп официально получил необходимое для избрания президентом количество голосов выборщиков

Дональд Трамп официально получил необходимое, для того, чтобы занять пост президента США, количество голосов выборщиков. У Трампа 312 голосов, у его соперницы действующего вице-президента Камалы Харрис — 226 голосов, сообщает CNN.

Для победы кандидату нужно было обеспечить себе голоса как минимум 270 из 538 выборщиков.

Сами выборы президента США прошли 5 ноября 2024 года. В них приняли участие более 150 миллионов человек.

Официально итоги голосования будут утверждены 6 января 2025 года Конгрессом США. Инаугурация пройдет 20 января.

Дональд Трамп выиграл президентские выборы в 2016 году, но в 2020 году не смог переизбраться.

До Трампа в истории США был лишь один президент, которому удалось вернуться в Белый дом после поражения на выборах. Первым таким президентом Соединенных Штатов стал Гровер Кливленд — он выиграл выборы в 1884-м и 1892-м годах, но проиграл кампанию 1888-го года.

Как проходили выборы президента США

Дональд Трамп выиграл выборы. Он станет 47-м президентом США. Главное

Как проходили выборы президента США

Дональд Трамп выиграл выборы. Он станет 47-м президентом США. Главное