Обновление. Следственный комитет РФ подтвердил, что в результате взрыва в Москве погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник.

На Рязанском проспекте в Москве утром 17 декабря произошел взрыв, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. В Следственном комитете РФ заявили, что в результате инцидента погибли двое мужчин.

По данным телеграм-каналов Mash и «112», погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Кириллов известен тем, что с 2023 года проводил брифинги Минобороны РФ, в ходе которых, в частности, рассказывал о «военно-биологической деятельности» США в Украине. Телеграм-канал Baza пишет, что вместе с генералом погиб и его помощник Илья П. (его фамилия не приводится).

Двое российских военных выходили из подъезда дома на Рязанском проспекте около шести утра, когда сработало самодельное взрывное устройство. По информации СМИ, бомба была или прикреплена, или вмонтирована в самокат. Мощность взрывного устройства составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщили в экстренных службах.

В экстренных службах рассказали, что из-за взрыва в жилом доме выбило окна с первого по третий этажи, повреждена входная дверь подъезда. По данным Baza, повреждена служебная машина генерала.

По факту случившегося СК возбудил уголовное дело. Прокуратура Москвы взяла дело на контроль.