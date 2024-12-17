Трек «Колумбайн» Славы КПСС и Замая внесли в реестр «экстремистских» материалов

Трек «Колумбайн», который исполняют рэперы Слава КПСС и Замай, внесли в реестр «экстремистских» материалов Росфинмониторинга, сообщает «Настоящее время».

Композиция внесена в реестр по решению Приморского краевого суда, вынесенному в октябре 2022 года.

В материалах дела говорится, что песня содержит признаки «описания насильственных действий в форме убийства учащихся общеобразовательных учреждений, обоснование или оправдание необходимости совершения таких действий и пропаганды международного молодежного движения „Колумбайн“».

Суд также постановил заблокировать семь ссылок, по которым можно было найти трек.

Трек «Колумбайн» вышел на совместном альбоме Славы КПСС и Замая «Оверхайп» в 2018 году. Текст трека представляет собой дисс на «новую школу» рэперов.

В России с февраля 2022 года признано террористическим «международное молодежное движение „Колумбайн“» (в реальности не существующее). По версии Генпрокуратуры, это сообщество построено «на идеологии насилия и преследует цели массовой гибели людей, устрашения населения и дестабилизации обстановки в стране».

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