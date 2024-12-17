Момент взрыва, в результате которого погиб генерал Кириллов, снял видеорегистратор. Вот эти кадры

Российские телеграм-каналы распространили кадры, снятые автомобильным видеорегистратором, на которых показан момент взрыва на Рязанском проспекте в Москве утром 17 декабря.

В результате взрыва погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.

Взрывное устройство, как выяснило следствие, было прикреплено к электросамокату, припаркованному возле подъезда. Предполагается, что бомбу привели в действие дистанционно. Мощность взрывного устройства, сообщалось ранее, оценена примерно в 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

По данным источников российских СМИ, в качестве основной версии рассматривает диверсия ВСУ. Украинские источники, в свою очередь, заявили, что убийство Кириллова — операция СБУ. Официально власти Украины причастность к смерти Кириллова и его помощника отрицают.

Убийство генерала Кириллова в Москве Meduza