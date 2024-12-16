Трамп назвал данное Украине разрешение бить по целям в России «ошибкой», которую он готов пересмотреть

Разрешение на удары дальнобойным оружием по целям в глубине России, данное админстрацией Байдена, было ошибкой, а Зеленский должен быть готов заключить соглашение о прекращении войны, заявил избранный президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в своей резиденции в Мар-а-Лаго.

«Я не думаю, что им [администрации Байдена] следовало разрешать запуск ракет на расстояние в 200 миль вглубь России. <…> Я думаю, это была большая ошибка», — сказал Трамп. Он отметил, что это разрешение было дано без каких-либо консультаций с ним и незадолго до окончания срока Байдена и заявил, что не понимает этого и не стал бы этого делать. На вопрос, может ли он пересмотреть это решение, Трамп ответил, что может.

На вопрос, на что должен быть готов Владимир Зеленский, Трамп ответил, что тот должен быть готов к заключению соглашения о прекращении огня (но не уточнил, на каких условиях). «Он [Зеленский] должен быть готов заключить сделку. Это все. Должна быть заключена сделка. Слишком много людей погибает. И Путин должен заключить сделку тоже», — сказал Трамп.

Также Трамп заявил, что не приглашал Зеленского на свою инаугурацию, запланированную на 20 января, но «если он хочет приехать, я буду рад».

В ответ на вопрос, должна ли Украина поступиться своими территориями, Трамп сказал, что некоторые города в районе боевых действий почти полностью разрушены. «Если посмотреть, что произошло на этой территории, можно увидеть, что есть города, в которых не осталось ни одного целого здания. Люди не могут туда вернуться, там нет ничего. Это просто руины», — заявил Трамп.

«В войне России с Украиной погибло гораздо больше людей, чем сообщается. Это бойня, которую мы не видели со времен Второй мировой войны. Я делаю все, что могу, чтобы это остановить», — добавил Трамп.

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