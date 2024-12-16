«Медиазона»: в Москве по делу о госизмене арестовали бывшего следователя военной прокуратуры. В 1990-е он вел дело об измене против агента разведки Зимбабве в «Аэрофлоте»

Бывший следователь военной прокуратуры Сергей Лебедев-Горский стал обвиняемым по делу о госизмене (статья 275 УК), сообщает «Медиазона». Лефортовский суд Москвы арестовал 64-летнего Лебедева-Горского в конце октября, но известно об этом стало только сейчас.

Ранее о деле не сообщалось. Суть обвинений, а также детали биографии обвиняемого, неизвестны. «Медиазоне» удалось найти упоминания о Лебедеве-Горском в отрытых источниках.

Так, в 1994 году следователь военной прокуратуры Лебедев-Горский упоминался в статье «Коммерсанта». Издание сообщало, что он занимался расследованием дела помощника представителя компании «Аэрофлот» в Зимбабве Владимира Гуджиянца, обвиняемого по статье «измена Родине» (на тот момент статья 64 УК России). По словам жены Гуджиянца, следствие посчитало, что ее муж «передал агентурные сведения о резидентах „Аэрофлота“ зимбабвийской разведке». Близкие к военной прокуратуре источники также не исключали, что причиной ареста Гуджиянца мог стать донос.

Согласно информации на сайте Главной военной прокуратуры РФ, в 2009 году Лебедев-Горский занимал должность начальника отдела — заместителя начальника управления. Какого именно отдела и управления, не уточняется. Бывший сотрудник ФСБ из Калининграда в 2012-м сообщил в своем «Живом журнале», что Лебедев-Горский — начальник отдела Управления надзора за исполнением законов о ФСБ. При этом в 2011-м Лебедев-Горский был заместителем генерального директора в компании, обеспечивающей безопасность в московском аэропорту «Шереметьево».

Где Лебедев-Горский работал в последнее время, неизвестно.

«Медиазона» не смогла дозвониться до жены обвиняемого. Сын Лебедева-Горского сказал, что не поддерживает с ним связь.

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