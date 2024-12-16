Башар Асад опубликовал послание из Москвы. Он заявил, что до последнего не собирался покидать Сирию

Свергнутый с поста президента Сирии Башар Асад опубликовал заявление, разъясняющее обстоятельства его бегства в Россию. Выступить раньше, как утверждается, Асад не мог в том числе из-за «полного отключения связи по соображениям безопасности».

В заявлении, опубликованном от имени Асада в соцсетях канцелярии свергнутого президента, в частности, говорится, что его «отъезд из Сирии не был запланирован и не произошел в последние часы боев, как утверждали некоторые». По словам бывшего президента, он оставался в Дамаске «до начала воскресенья, 8 декабря».

«Когда террористические силы проникли в Дамаск, я переехал в Латакию в координации с нашими российскими союзниками для наблюдения за боевыми операциями», — заявил Асад.

По его словам, когда он прибыл на российскую авиабазу Хмеймим, «стало ясно, что наши войска полностью отведены со всех боевых порядков, и что последние позиции армии пали». При этом, пишет Асад, сама авиабаза подвергалась атакам беспилотников. Учитывая сложившуюся ситуацию, утверждает бывший президент, именно Москва попросила командование базы Хмеймим организовать его немедленную эвакуацию из страны вечером 8 декабря.

«Во время этих событий я ни разу не думал о том, чтобы уйти в отставку или искать убежища, и ни одно лицо или партия не предлагали мне этого. Единственным выходом было продолжать борьбу с террористическим натиском», — утверждает Асад, подчеркивая, что «с самого первого дня войны отказался пожертвовать спасением своей жизни ради личной выгоды» и не прекращал борьбу.

«Когда государство попадает в руки террористов, любая должность теряет смысл, что делает ее занятие бессмысленным», — подчеркнул Асад, добавив, что по-прежнему чувствует свою принадлежность и глубокую связь с Сирией и надеется на то, что страна «вновь станет свободной и независимой».

В выходных данных письма указано, что оно написано в Москве 16 декабря 2024 года.

Агентство Reuters ранее со ссылкой на источники сообщало, что Башар Асад никого, включая ближайшее окружение, не оповестил заранее о планах покинуть страну. Асад, по данным агентства, 7 декабря (за день до того, как боевики, оппозиционные правительственным силам, вошли в Дамаск) Асад встречался с военным руководством в министерстве обороны. Он уверял, что российская военная помощь вскоре прибудет. При этом, по словам источников Reuters, еще за несколько дней до этого Асаду «ясно дали понять», что никакой военной помощи Россия не окажет.

Изначально Асад, по словам трех собеседников агентства, хотел укрыться в ОАЭ, но власти страны опасались международной реакции и отказали ему. Однако Москва, несмотря на отказ в военном вмешательстве, «бросить Асада не была готова». Дети и жена Асада к моменту, когда он покинул Сирию, уже находились в Москве.

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