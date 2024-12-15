В штате Нью-Йорк на час закрыли аэропорт из-за активности неопознанных беспилотников

В аэропорту Стюарт в городе Нью-Уинсор в штате Нью-Йорк 13 декабря временно закрыли взлетно-посадочные полосы из-за активности беспилотников в воздушном пространстве, сообщила губернатор Кэти Хокул 14 декабря. В ее заявлении говорится, что аэропорт не работал около часа, пишет CBS News.

«Это зашло слишком далеко», — заявила губернатор. Она призвала конгресс США принять закон, обязывающий Федеральное управление гражданской авиации усилить надзор за беспилотниками.

Заявление Кэти Хокул прозвучало на фоне участившихся сообщений о неопознанных беспилотниках, которые замечали в последние месяцы в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут. Белый дом посчитал, что сообщения о предполагаемых угрозах со стороны дронов «не заслуживают доверия», поскольку во многих случаях речь шла об обычных самолетах. В ФБР сообщили, что с середины ноября получили около пяти тысяч сообщений о беспилотниках, но только 100 из них заслуживали внимания властей. Избранный президент США Дональд Трамп призвал сбивать неопознанные беспилотники.

Полеты неопознанных беспилотников уже несколько месяцев фиксируют в Германии, сообщало немецкое издание Der Spiegel. В начале декабря несколько беспилотников заметили над важными промышленными объектами и авиабазой США в Рамштайне.

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