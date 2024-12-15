Израиль объявил о закрытии своего посольства в Дублине из-за «антиизраильской политики» правительства Ирландии

МИД Израиля объявил о решении закрыть посольство страны в Дублине, сославшись на «крайне антиизраильскую политику ирландского правительства», сообщает The Times of Israel.

«Предпринимаемые Ирландией антисемитские действия и риторика основаны на делегитимизации и демонизации еврейского государства, а также на двойных стандартах. Ирландия в отношениях с Израилем перешла все красные линии», — заявил глава израильского МИД Гидеон Саар, объявляя о закрытии посольства в Ирландии.

The Times of Israel напоминает, что в мае Израиль отозвал своего посла из Ирландии из-за того, что эта страна наряду с Норвегией и Испанией объявила о признании независимости Палестины. При этом ирландский посол остался работать в Израиле.

На минувшей неделе правительство Ирландии заявило, что присоединится к иску о геноциде палестинцев в секторе Газа, который ЮАР подала против Израиля в Международный суд ООН год назад. Ирландия предложит суду расширить толкование того, что представляет собой геноцид, совершаемый государством.

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