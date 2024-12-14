В парламенте Грузии начались первые непрямые выборы президента. В центре Тбилиси собрались протестующие

В Грузии начались выборы президента, которые впервые проводит парламент, не признанный оппозицией и действующим президентом страны Саломе Зурабишвили. Протестующие вышли к зданию парламента.

Выборы начались в 9 утра по местному времени в зале пленарных заседаний в парламенте. В них участвует единственный кандидат — выдвинутый правящей партией «Грузинская мечта» бывший футболист и депутат парламента Михаил Кавелашвили. Его будет избирать коллегия выборщиков из 300 членов. Для избрания кандидата в первом туре необходимо 200 голосов.

Около здания парламента проходит акция протеста. Многие протестующие пришли с дипломами — так они показали свое недовольство тем, что у единственного кандидата в президенты нет высшего образования. Некоторые участники акции принесли футбольные мячи и, призвав Кавелашвили выходить играть, заявили, что он такой же президент, как они футболисты.

Саломе Зурабишвили была избрана президентом на последних прямых выборах в Грузии в 2018 году. Срок ее полномочий истекает 16 декабря 2024 года. После избрания Зурабишвили в Конституцию были внесены изменения, и теперь выборы проходят по новой системе — с участием коллегии, большинство которой (211 членов) являются представителями правящей «Грузинской мечты». Остальные участники коллегии — представители Высших советов и городских советов парламента Грузии, а также автономных республик Аджарии и Абхазии.

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, большинство на которых получила правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиция не согласна с результатами и считает их сфальсифицированными. Президент страны Саломе Зурабишвили также заявила, что не признает официальные результаты выборов. Кроме того, Зурабишвили сказала, что не уйдет со своей должности, несмотря на скорое истечение срока ее полномочий, поскольку «нелегитимный парламент не может избрать нового президента». В конце ноября парламент, в заседаниях которого не участвует оппозиция, назначил выборы президента страны на 14 декабря 2024 года, а инаугурацию нового главы государства — на 29 декабря.

28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил, что страна отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года. После этого протестующие начали выходить к зданию парламента практически каждый вечер. Полиция использовала для разгона протестующих водометы и слезоточивый газ. Участники акций в ответ начали использовать «пулеметы» из фейерверков. За две недели протестов в Грузии задержаны более 400 человек.

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