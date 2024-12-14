Reuters: Россия не собирается выводить свои войска с двух основных военных баз в Сирии

Россия частично отводит свои войска с линии фронта на севере Сирии и с постов в Алавитских горах, но оставляет их на двух основных базах — авиабазе Хмеймим в провинции Латакия и военно-морской базе Тартус на берегу Средиземного моря, пишет Reuters со ссылкой на четырех сирийских чиновников.

Сирийские военные и источники в сфере безопасности сообщили, что Россия выводит часть тяжелой техники и старших офицеров, которые отправятся в Москву. Но войска на двух основных базах остаются. По словам источников, Россия оттуда их не выводила и не намерена этого делать. Цель, как говорят собеседники Reuters, заключается в том, чтобы перегруппироваться и передислоцироваться в соответствии с развитием событий на местах.

По словам высокопоставленного представителя сирийцев, близкого к новой временной администрации, вопрос российского военного присутствия в Сирии и прошлых соглашений между правительством Башара Асада и Москвой не обсуждался. «Это вопрос будущих переговоров, и последнее слово будет за сирийским народом», — сказал собеседник Reuters.

Российский источник, подтвердил, что переговоры с новыми властями Сирии продолжаются, и Россия не собирается выводить контингент со своих баз.

Российский контингент в Сирии размещался на авиабазе Хмеймим в провинции Латакия и на военно-морской базе недалеко от портового города Тартус на берегу Средиземного моря. 8 декабря, на следующий день после падения режима Башара Асада, МИД России заявил, что базы находятся «в режиме повышенной боевой готовности» и «угроз их безопасности сейчас нет». Близкий к российскому Минобороны автор телеграм-канала Fighterbomber утверждал, что паники на базах нет, а авиацию оттуда будут выводить.

О том, что Россия готовится выводить контингент, несколько дней писали OSINT-аналитики и профильные издания, а 13 декабря Reuters писал, что спутниковые снимки свидетельствуют о перемещениях на авиабазе Хмеймим — например, на них были два грузовых самолета Ан-124 с открытыми носовыми обтекателями, готовившиеся, судя по всему, к загрузке. По словам сирийского сотрудника службы безопасности, один грузовой самолет вылетел в Ливию.

Вместе с этим Bloomberg 12 декабря писал, что Россия близка к соглашению с новыми властями о сохранении двух своих военных баз в Сирии. После этого замглавы МИД России Михаил Богданов сообщил российским журналистам, что Москва установила прямые контакты с представителями сирийских исламистов и рассчитывает на сохранение своих военных баз после падения режима Асада.

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