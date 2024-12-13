Законопроект о спецсчетах для «иноагентов» распространили на продажу и сдачу в аренду недвижимости, а также на доход от вкладов
Действие законопроекта о зачислении доходов «иноагентов» на специальные счета расширили на доходы от сдачи в аренду или продажу недвижимости и автомобилей, а также проценты по банковским вкладам и дивиденды, объявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Те, кто предал нашу страну, не должны обогащаться за счет ее граждан и использовать заработанные в России средства против нее», написал Володин в своем телеграм-канале.
Второе чтение законопроекта запланировано на 17 декабря.
Законопроект был внесен в Госдуму 14 ноября. В пояснительной записке говорилось, что он направлен на «защиту безопасности государства и недопущение иностранного вмешательства во внутренние дела» России.
Первоначально действие законопроекта распространялось на доходы от интеллектуальной деятельности.
В реестре «иноагентов», который ведет Минюст, по состоянию на середину декабря 2024 года было около 900 пунктов — физических лиц и организацией.