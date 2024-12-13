Россия нанесла массированный удар по Украине

Обновление: Компания «Укрэнерго» и министр энергетики Украины Герман Галущенко заявили, что удар вновь нанесен по энергетической инфраструктуре. «Укрэнерго» предупредило об отключениях электричества из-за российского удара, Галущенко пообещал, что энергетики делают все возможное для того, чтобы минимизировать последствия российской атаки для потребителей. Также под удар попали транспортные сети и «ключевые объекты по всей стране», сообщило посольство США в Украине.

Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по регионам Украины ночью и утром 13 декабря, следует из сообщений Воздушных сил ВСУ в телеграм-канале.

Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины. Сообщается о взрывах в Киевской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Одесской, Харьковской и Ивано-Франковской областях.

Российские войска нанесли несколько ракетных ударов, сообщает «РБК-Украина». В атаке участвуют бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС и истребитель МиГ-31К (носитель ракет «Кинжал»). Кроме того, сообщается о пусках ракет «Калибр».

Пока известно лишь о некоторых последствиях атаки российских войск. В Харькове около 1:40 ночи (2:40 мск) беспилотник попал в крышу пятиэтажного жилого дома, сообщили в ГСЧС Украины. Произошел пожар. Никто не пострадал.

По данным СМИ, после взрывов в Одессе отключилось водоснабжение, перестал работать электротранспорт. В разных регионах Украины начались отключения электричества.

Командование Вооруженных сил Польши сообщило, что подняло в воздушное пространство своей страны авиацию из-за того, что российские войска наносят удары крылатыми и баллистическими ракетами и беспилотниками по объектам, расположенным в том числе на западе Украины.