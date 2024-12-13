На защиту Луиджи Манджоне, обвиняемого в убийстве гендиректора страховой компании UnitedHealthcare, собрали больше 70 тысяч долларов

Сбор в поддержку 26-летнего американца Луиджи Манджоне, обвиняемого в убийстве гендиректора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, привлек более 70 тысяч долларов на платформе GiveSendGo.

Кампания в поддержку Манджоне на странице GiveSendGo была создана анонимной группой, называющей себя «Юридический комитет 4 декабря» (вероятно, по дате убийства). «Мы здесь не для того, чтобы праздновать насилие, но мы верим в конституционное право на справедливое юридическое представительство», — говорится в описании сбора.

По состоянию на 14:00 13 декабря собрано почти 72 тысячи долларов. На странице сбора указана цель — 200 тысяч долларов.

Пожертвования отправили почти 2500 человек. Многие из них оставляют поддерживающие сообщения — например, в одном говорится: «Как человек, страдающий от хронической боли в спине и бедре в молодом возрасте, я сочувствую Луиджи. <…> Я не оправдываю насилие. Однако что-то нужно менять в нашей системе здравоохранения. Люди соглашаются на некачественную помощь из-за своих страховых компаний». Жертвователи также вспоминают, как они столкнулись с медицинскими проблемами, и пишут, что нашли адрес тюрьмы, в которой содержится Манджоне, чтобы отправить ему письмо.

Другая крупная платформа для фандрайзинга GoFundMe удалила кампании в поддержку Манджоне, пояснив, что условия запрещают сбор средств для юридической защиты обвиняемых в насильственных преступлениях.

Представитель GiveSendGo сказал ABC News, что платформа «не выносит решения по юридическим вопросам» и позволяет сборам оставаться активными, если они не нарушают правил. «Мы разрешаем кампании по правовой защите, поскольку мы считаем, что каждый заслуживает доступа к надлежащей правовой процедуре», — говорится в заявлении.

Кроме того, после задержания Манджоне на ряде сайтов начали продавать товары с его изображением (в том числе футболки и сумки с надписями «Освободите Луиджи»), но Amazon и Etsy удалили их со своих сайтов.

Генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона застрелили 4 декабря, когда он шел к отелю New York Hilton на ежегодную инвестиционную конференцию UnitedHealthcare. Подозреваемого в его убийстве 26-летнего Манджоне задержали в «Макдоналдсе» в Пенсильвании 9 декабря — его опознал по фото полиции один из посетителей.

Во время обыска у Манджоне нашли пистолет и глушитель. Ему предъявлено обвинение по пяти пунктам, включая убийство и подделку документов. Манджоне арестован и должен быть экстрадирован в Нью-Йорк. После его задержания в компании UnitedHealth Group заявили, что Манджоне не был ее клиентом. О том, что «никаких указаний на это нет», сообщила также полиция.

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