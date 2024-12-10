За убийство гендиректора страховой компании UnitedHealthcare задержали 26-летнего американца итальянского происхождения Это выходец из состоятельной семьи. Его называют «выпускником элитных школ с антикапиталистическими взглядами»

Луиджи Манджоне перед слушанием в суде в Пенсильвании, 9 декабря 2024 года FOX News Channel Reuters / Scanpix / LETA

4 декабря в центре Манхэттена был убит 50-летний Брайан Томпсон — гендиректор страховой компании UnitedHealthcare. Его застрелили днем на улице, когда он шел к отелю New York Hilton на ежегодную инвестиционную конференцию UnitedHealthcare.

Преступник скрылся с места преступления на велосипеде. Спустя шесть дней его задержали. Им оказался 26-летний американец итальянского происхождения Луиджи Манджоне. Подозреваемый был задержан в «Макдоналдсе» в Пенсильвании, где его опознал один из посетителей по фотографиям, распространенным полицией после убийства Томпсона. Когда полицейские, заговорив с Манджоне, спросили, был ли он недавно в Нью-Йорке, тот «затих и начал дрожать», говорится в отчете, который цитирует NBC News. Сначала Манджоне дал полиции поддельное удостоверение личности. Когда его спросили, почему он солгал, представившись чужим именем, Манджоне ответил: «Я явно не должен был этого делать».

Во время обыска у Манджоне нашли пистолет и глушитель, которые «соответствовали оружию, использованному при убийстве», заявила комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш. Начальник детективного отдела полиции Нью-Йорка Джо Кенни описывает найденное оружие как «призрачное» — такое, у которого нет серийного номера и которое невозможно отследить. Полиция полагает, что пистолет, который использовал Манджоне, мог быть напечатан на 3D-принтере — как и глушитель, найденный при нем.

Также во время ареста у Манджоне изъяли несколько рукописных страниц. По словам Джо Кенни, они содержали текст, выражающий «некоторую неприязнь к корпоративной Америке». Источники в правоохранительных органах сообщили ABC News, что в тексте упоминалась компания UnitedHealthcare. По их словам, небрежным почерком, в частности, было написано: «Эти паразиты сами напросились».

The Wall Street Journal называет Манджоне «успешным выпускником элитных школ» и «состоятельным членом Лиги плюща с антикапиталистическими взглядами». В 2016 году он закончил школу Гилмана в Балтиморе для мальчиков, в 2020 году — Пенсильванский университет, где специализировался на информатике. Он получил степень магистра и бакалавра в области инженерии со специализацией в компьютерных и информационных науках. В 2019 году Манджоне, как пишет CBS News, был старшим консультантом программы предуниверситетского обучения в Стэнфордском университете в Калифорнии.

Луиджи Манджоне на фото из Facebook Facebook / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA Выпускная речь Луиджи Манджоне в школе Гилмана в 2016 году Nicole Munchel / Baltimore Sun / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Луиджи Манджоне на фото из Facebook Facebook / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA Луиджи Манджоне в камере в Алтуне, штат Пенсильвания, 9 декабря Altoona Police Department / Reuters / Scanpix / LETA

Описывая взгляды Манджоне, WSJ отмечает, что в старшей школе он был идеалистом. Например, он писал, что «некоторые люди рождаются с лучшими возможностями», но компьютерные науки могут помочь в достижении социального равенства. В январе 2024 года Манджоне выражался уже в ином тоне. В обзоре на книгу Теодора Качинского, известного под прозвищем , он написал на сайте рецензий: «Хватило яиц признать, что мирный протест нас ни к чему не привел — и в конечном итоге он, вероятно, прав. Когда все другие формы коммуникации терпят неудачу, необходимо насилие. Вам могут не нравиться его методы, но если смотреть на вещи с его точки зрения, это не терроризм, а война и революция».

Друзья Манджоне отмечают, что он страдал от болей в спине. Его последний известный адрес был в Гонолулу на Гавайях. Там он некоторое время жил в коливинге (совместное жилье) Surfbreak. Основатель коливинга Эр Джей Мартин рассказал, что в 2023 году Манджоне перенес операцию на позвоночнике. Он вспоминает, что вскоре после приезда на Гавайи Манджоне пошел на групповой урок серфинга, но сильно страдал от боли. Позже, как говорит Мартин, Манджоне признался, что у него нет интимных отношений, потому что с его больной спиной физическая близость невозможна.

За несколько месяцев до ареста, как обращают внимание WSJ и ABC News, друзья Манджоне потеряли его в соцсетях. Они писали, что не слышали его месяцами, и интересовались, все ли у него в порядке.

Во время поиска убийцы Томпсона, как писал WSJ, власти столкнулись с неожиданной проблемой: всплеском симпатии к убийце, которого возвели в ранг «народного героя», выступившего против критикуемой многими коммерческой системы здравоохранения. Пользователи соцсетей предлагали завалить полицию фальшивыми наводками или одеться как убийца, чтобы сбить с толку следствие, а в нью-йоркском парке Вашингтон-сквер провели конкурс двойников. Онлайн-детективы, иногда помогающие в расследованиях, в этот раз отказывались участвовать в поисках убийцы.

Мужчина с плакатом с надписью «Коррумпированые главы страховых компаний должны уйти» возле «Макдоналдса» в Пенсильвании Matthew Hatcher / Reuters / Scanpix / LETA

Итало-американский клан Манджоне, как пишет WSJ, хорошо известен в Мэриленде. В 1977 году Манджоне основали компанию по уходу за пожилыми людьми Lorien Healthcare, они также владеют загородными клубами, медицинскими учреждениями и компаниями по недвижимости. Двоюродный брат задержанного Нино Манджоне входит в палату делегатов штата от республиканцев. В его заявлении от имени семьи говорится, что об аресте Луиджи Манджоне они узнали из новостей, а семья «потрясена и опустошена» этими сообщениями.

Луиджи Манджоне предъявлено обвинение по пяти пунктам — убийство второй степени, подделка документов, ношение огнестрельного оружия без лицензии, подделка удостоверения личности, хранение орудия преступления. Манджоне остается под стражей в Пенсильвании в ожидании экстрадиции в Нью-Йорк.

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