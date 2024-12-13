Государственный департамент США объявил, что запретил выдавать американские визы «тем, кто несет ответственность за подрыв демократии в Грузии или участвует в этом».

«Сегодняшние действия затронут около 20 человек, включая лиц, занимающих посты министров правительства и членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности, а также частных граждан», — говорится в сообщении Госдепа, выпущенном 12 декабря (в ночь на 13 декабря по Москве).

Соединенные Штаты решительно осуждают продолжающееся жестокое и неоправданное насилие партии «Грузинская мечта» в отношении граждан Грузии, включая участников протестов, представителей СМИ, правозащитников и оппозиционных деятелей. Грузинская мечта» отвернулась от евроатлантического будущего Грузии, которого желает подавляющее большинство жителей Грузии и которое предусмотрено конституцией страны.

В Госдепартаменте отметили, что готовят дополнительные меры, в том числе санкции.

Ранее в 2024 году США ввели визовые ограничения в отношении более 100 человек, связанных с «Грузинской мечтой», и членов их семей.

В Грузии с 28 ноября продолжаются акции протеста, которые начались после того, как власти заявили, что не будут вести переговоры о вступлении страны в Евросоюз до конца 2028 года. Полиция разгоняет акции протеста. Из-за этого страны Балтии 2 декабря ввели санкции против главы партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили и высокопоставленных полицейских. Санкции в отношении Грузии также готовит Евросоюз.

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