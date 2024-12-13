CNN: США планируют передать Украине тысячи ракет и сотни тысяч снарядов до ухода Байдена с поста президента

Администрация президента США Джо Байдена работает над увеличением поставок оружия в Украину, чтобы успеть передать их в последние пять недель своих полномочий. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

По его словам, администрация вкладывает ресурсы, чтобы передать ранее обещанное оружие до ухода Байдена с поста президента.

«Минобороны предпринимает исторические усилия по переброске огромных партий оружия на Украину в течение следующих пяти недель. С сегодняшнего дня и до середины января мы доставим Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие критически важные средства», — заявил собеседник телеканала.

12 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Белый дом выделяет очередной пакет «срочно необходимого оружия и оборудования» Украине на сумму в 500 миллионов долларов. В него вошли, в частности, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы для отражения атак беспилотников, артиллерийские боеприпасы калибров 105 и 155 мм.

С начала декабря 2024 года это уже третий пакет помощи Киеву от администрации Джо Байдена. 3 декабря США выделили Украине помощь в размере 725 миллионов долларов, а 7 декабря — еще на 988 миллионов долларов.

Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года. Ранее сообщалось, что представители администрации Байдена опасаются, что при Трампе поставки оружия Украине сократятся, чтобы подтолкнуть Киев к переговорам.

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