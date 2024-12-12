В Госдуму внесли проект федерального закона «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории РФ». Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Проект закона определяет правовые основы разработки и распространения видеоигр в России и устанавливает ограничения такой деятельности «в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан». Согласно пояснительной записке, законопроект также «будет способствовать достижению цели по обеспечению психологической безопасности граждан от негативного воздействия видеоигр».

Авторы документа предлагают установить требования к распространителям видеоигр и организаторам сервисов их распространения (цифровые магазины) «в целях минимизации рисков причинения вреда здоровью граждан».

Среди таких требований — запрет доступа российским пользователям к информации, запрещенной в РФ, информирование игроков о том, что игра содержит изображения или описания жестокости, насилия или бранные слова и выражения, а также маркировка таких видеоигр.

Распространителей игр при авторизации пользователей также обяжут идентифицировать игроков с помощью мобильного номера, через «Госуслуги» или Единую биометрическую систему. Кроме того, законопроект предусматривает возможность проведения экспертизы игр «для выявления потенциального вреда, который может быть нанесен здоровью несовершеннолетних».

«Таким образом, предлагаемое законопроектом внедрение системы обеспечения безопасности видеоигр для здоровья граждан с учетом личностных особенностей пользователей позволит снизить негативное воздействие видеоигр, а также является шагом к предотвращению совершения общественно опасных деяний», — считают авторы законопроекта.

Еще до внесения законопроекта в Госдуму с ним ознакомилась газета «Коммерсант». Опрошенные изданием участники рынка назвали документ избыточным и напомнили, что в России уже запущен эксперимент по добровольной маркировке видеоигр.

Собеседник издания в одной из студий разработки отмечал, что в случае принятия законопроекта в текущей редакции иностранные цифровые дистрибьюторы, включая популярные площадки Steam и GOG, не будут соответствовать требованиям этого закона.

Один из авторов проекта закона Антон Горелкин заявил, что «Коммерсант» получил для ознакомления «какую-то из промежуточных версий документа» и о запрете иностранных игровых сервисов в России речи не идет.

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