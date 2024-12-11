Украинский продюсер и медиаменеджер Александр Роднянский написал книгу о путинской России в девяти фильмах. Она выходит в издательстве «Медузы»

В декабре в издательстве «Медузы» выйдет книга Александра Роднянского «Нелюбовь. О путинской России в девяти фильмах».

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Роднянский — украинский режиссер, продюсер и медиаменеджер. В 2002–2022 годах он жил и работал в России, где продюсировал фильмы и сериалы, руководил кинофестивалем «Кинотавр» и возглавлял телевизионный холдинг «СТС Медиа». В феврале 2022 года открыто осудил вторжение российских войск в Украину и уехал из России.

В книге «Нелюбовь» Роднянский анализирует свой профессиональный путь — от «9 роты» Федора Бондарчука до «Мама, я дома» Владимира Битокова — и пытается понять, как в России на фоне вроде бы мирной жизни постепенно складывалась диктатура и почему многие представители кинобизнеса, включая его самого, до последнего отказывались в это верить.

Название книге дала спродюсированная Роднянским картина Андрея Звягинцева «Нелюбовь». По мнению автора, «Нелюбовь» — это фильм, «который максимально точно рассказывает о десятилетиях правления Владимира Путина — о состоянии умов, о психологическом климате в обществе, об образе жизни, о том, как стала возможна война».

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В октябре 2022 года Минюст РФ объявил Роднянского «иностранным агентом». В мае 2023-го Басманный суд Москвы заочно арестовал продюсера по уголовному делу о распространении «фейков» об армии РФ.

В октябре 2024 года Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Александра Роднянского к восьми с половиной годам колонии по делу о распространении «фейков» о российской армии «по мотивам политической ненависти». Также суд запретил ему в течение четырех лет писать в интернете.