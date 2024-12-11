Министр финансов Украины: если США прекратят помощь, Киев продержится как минимум до середины 2025 года

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что у Украины достаточно средств и оружия, чтобы противостоять России в течение первой половины 2025 года, даже если Вашингтон прекратит помощь Киеву. Об этом он сказал в интервью испанской газете El Pais, опубликованном 11 декабря.

Я думаю, у нас достаточно средств, достаточно оружия, достаточно ракет и артиллерийских снарядов, чтобы противостоять, по крайней мере, в первой половине 2025 года. Мы обеспечим достаточные бюджетные ассигнования для закупки боеприпасов и необходимого военного оборудования в 2025 году. Сейчас мы получаем необходимое оружие из США. Это означает, что, по крайней мере, в течение первой половины года и далее мы будем хорошо оснащены, чтобы противостоять агрессии.

Так глава украинского Минфина ответил на вопрос, что произойдет, если США после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа Вашингтон прекратит оказывать помощь Украине.

Сергей Марченко сказал, что и Украина, и Европа должны построить хорошие отношения с командой Трампа. «У нас должен быть план по созданию необходимых условий для сотрудничества с новой администрацией [президента США]», — сказал министр.

«Конечно, отношение может измениться. И чтобы противостоять этой неопределенности, мы должны правильно использовать время и уметь вести переговоры с новой администрацией», — добавил Марченко.

Дональд Трамп неоднократно критиковал администрацию действующего президента США Джо Байдена из-за помощи, которую Вашингтон оказывает Киеву, а также обещал быстро завершить российско-украинскую войну. В интервью NBC News, вышедшем 8 декабря, Трамп заявил, что попытается завершить войну, «если сможет», и предупредил, что Украина, «возможно», не получит столько военной помощи от США, когда он вернется к власти. Ранее Трамп выступал за то, чтобы Европа увеличила свой вклад в помощь Украине и «платила гораздо больше или наравне» с США.

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