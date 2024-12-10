Московский областной суд приговорил 33-летнего инженера-конструктора Сергея Короткого к двум годам и трем месяцам колонии по делу о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру (часть 3 статьи 274.1 УК), сообщила «Медиазона».

Короткому также на два с половиной года после освобождения запретили заниматься деятельностью в области критической информационной инфраструктуры. Суд зачел инженеру срок, который он провел СИЗО. До вступления приговора Короткий останется под стражей.

Сергей Короткий находится в заключении с июня 2023 года. По версии обвинения, увольняясь из конструкторского бюро «Радуга», инженер «испытал неприязненное отношение к предприятию и пожелал нанести ему вред».

Как утверждает следствие, в январе 2023-го Короткий подключился к файловому хранилищу бюро и «по собственной инициативе, без обязательного согласования с администратором», удалил терабайт информации. Следствие заявило, что речь идет об удалении тепловых расчетов, которые связаны с перспективными образцами ракетного вооружения и госконтрактами с Минобороны РФ.

Короткий на суде утверждал, что права доступа к хранилищу у него были те же, что и других сотрудников его подразделения. По его словам, файлы, которые он удалил перед увольнением из хранилища, «не представляли никакого интереса для предприятия» — в частности, речь идет о черновых работах, играх, фильмах и музыке из папок «Хлам» и «Трэш».

Инженер считает, что настоящая причина его уголовного преследования — конфликт с руководством из-за брака с гражданкой Турции. По работе Короткий имел вторую форму допуска к гостайне (допуск к совершенно секретным сведениям — прим. «Медузы»), но в суде говорил, что «с совершенно секретными документами никогда не знакомился». По его словам, он сообщил о браке сотрудникам регионального УФСБ в августе 2022 года — сразу после свадьбы.

В декабре 2022-го Короткого попросили уволиться по собственному желанию, по его словам, потому что ФСБ и руководству предприятия «показалось странным», что его жена живет и работает в Германии. За день до увольнения инженеру запретили выезд из страны.

После увольнения Короткий стал «бороться за свое право быть со своей женой», в том числе жаловался, что ему не возвращают загранпаспорт. По мнению инженера, в ФСБ решили «заключить его под стражу под абсолютно странным предлогом» после того, как в ответ на его жалобы прокуратура сообщила, что в отношении предприятия «было вынесено представление».