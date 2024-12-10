США выделили Украине кредит на 20 миллиардов долларов, который можно погасить за счет замороженных российских активов

Министерство финансов США объявило о выделении кредита Украине на сумму в 20 миллиардов долларов, который будет погашаться доходами от замороженных российских активов.

«Эти средства — оплаченные за счет непредвиденных доходов, полученных от замороженных активов России — обеспечат Украине критически важную поддержку в ее защите от агрессивной войны», — заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Выделенная США сумма станет частью кредита на 50 миллиардов долларов, который ранее на июньском саммите согласовали страны «Большой семерки». В октябре Европейский совет сообщал, что одобрил кредит Украине в размере до 35 миллиардов евро, который будет обеспечен за счет доходов от замороженных российских активов.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в 2022 году страны Запада заморозили более чем 300 миллиардов суверенных российских активов. Большая часть средств хранится в Европе. Ранее в 2024 году Евросоюз начал перечислять Украине прибыль от использования этих активов.

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