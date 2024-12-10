Путин поддержал идею обязать контрактников сдавать образцы ДНК

Президент России Владимир Путин поддержал идею собирать образцы ДНК у всех, кто заключил контракты с Минобороны. Об этом он сказал на встрече с членами Совета правам человека (СПЧ), которую транслирует «Россия-24».

Предложение о сборе ДНК внесла руководитель организации «Комитет семей воинов отечества» Юлия Белехова.

«При статусе пропавший без вести есть обязанность у семьи сдать ДНК, но не у каждого военнослужащего есть родственники. И, конечно, это временные физические затраты по поиску родственников, забору анализов, времени ожидания. И здесь предложение — чтобы при подписании контракта была обязательная сдача ДНК-материала. Есть ребята-сироты, у которых родственников нет и забирать ДНК-материал просто неоткуда. Есть ситуации — отношения, не успели заключить брак, но во время родился ребенок, а военнослужащий пропал без вести. И здесь установление отцовства, если бы было ДНК, было бы проще», — заявила Белехова.

Путин в ответ назвал «важным» установление отцовства и решение «ряда других вопросов, в том числе материального характера, жилищных вопросов».

«Поэтому обязательно поручу соответствующим структурам, чтобы подумали о том, что вы предложили. Это такие вещи тонкие, но я думаю, что они защищают интересы наших ребят, которые воюют и решают сверхсложные, тяжелые, опасные задачи на линии боевого соприкосновения. Сдача ДНК, мне кажется это хорошее предложение, но, разумеется, надо поговорить будет со специалистами, которые работают в этой области», — сказал Путин.

Замминистра обороны Анна Цивилева, приходящаяся двоюродной племянницей Владимиру Путину, ранее заявила, что министерство обороны РФ получило 48 тысяч заявок на проведение экспертизы ДНК от родственников российских военных, пропавших без вести на войне в Украине.

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