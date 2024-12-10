Губернатор Саратовской области сообщил об атаке дронов на военный аэродром

Силы ПВО пресекли атаку беспилотников на военный аэродром в Саратовской области. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин.

По его словам, разрушений и пострадавших «предварительно нет». Других подробностей он не привел.

Минобороны России не сообщало о сбитых беспилотниках над Саратовской областью.

В городе Энгельс Саратовской области расположена авиабаза Воздушно-космических сил РФ «Энгельс 2», где базируются российские стратегические бомбардировщики, запускающие ракеты по Украине. Авиабаза уже несколько раз оказывалась под ударами.

Последний раз о сбитых над Саратовской областью дронах Минобороны сообщало 8 ноября. Тогда силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников. Бусаргин утверждал, что часть обломков упала в промышленной зоне Заводского района Саратова. Местные жители сообщали о пожаре в районе местного нефтеперерабатывающего завода.