Минобороны РФ отчиталось о 17 сбитых украинских дронах. В Саратове обломки беспилотников упали в промышленной зоне, где находится НПЗ

Ночью 8 ноября силы ПВО сбили над территорией России 17 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, шесть дронов уничтожено над Воронежской областью, еще шесть — над Саратовской, четыре — над Белгородской, один — над Брянской.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что часть обломков сбитых дронов упала в промышленной зоне Заводского района Саратова. Пострадавших нет. По информации исполняющего обязанности главы Саратова Павла Суркова, в доме на Санаторном проезде выбито 13 стекол.

Телеграм-канал Astra со ссылкой на жителей Саратова писал о пожаре в районе местного нефтеперерабатывающего завода. «Русская служба Би-би-си» также отмечает, что в Заводском районе на южной окраине Саратова находится нефтеперерабатывающий завод с нефтяным причалом на Волге.

Хроника войны. 8 ноября 2024 года

Война Девятьсот восемьдесят девятый день. Хроника «Медузы»

Хроника войны. 8 ноября 2024 года

Война Девятьсот восемьдесят девятый день. Хроника «Медузы»