ФСБ объявила о задержании 21-летнего гражданина России и Германии. По версии спецслужбы, он готовил диверсию на железной дороге

В Нижнем Новгороде задержана группа последователей «радикальной неонацистской идеологии», один из которых — гражданин Германии и России. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ.

Задержанный с двойным гражданством — 2003 года рождения. По версии ФСБ, у подозреваемого обнаружили готовое к применению самодельной взрывное устройство, а также «средства коммуникации», где была переписка с представителем украинских спецслужб.

Подозреваемый, как утверждает ФСБ, заявил, что в ноябре 2024 года готовил диверсию на участке железной дороги в Нижнем Новгороде, за это «куратор» обещал ему заплатить. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о диверсии (статья 281 УК РФ).

«Остальным участникам группы инкриминируется совершение преступлений общеуголовного характера», — добавили ФСБ.

В ноябре ФСБ сообщала о задержании в Калининградской области гражданина Германии. Тогда в спецслужбе заявили, что задержанный Николай Гайдук 1967 года рождения подозревается в причастности «к подрыву в марте 2024 года с использованием самодельного взрывного устройства трубы газораспределительной станции низкого давления в Калининграде».