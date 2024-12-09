В МИД Ирана рассказали, что Башар Асад «был удивлен» неспособностью своей армии противостоять антиправительственным группировкам

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что у Тегерана была информация о возможном наступлении антиправительственных группировок в Сирии. Его слова приводит агентство Tasnim.

Аракчи утверждает, что эти данные Иран передал властям Сирии.

«Удивительной была неспособность сирийской армии дать отпор, а также, скорость развития событий, которая была неожиданной», — заявил министр.

По его словам, сам бывший президент Сирии Башар Асад «был удивлен тем, как действует его собственная армия». «Было понятно, что в самой Сирии нет правильного анализа. Я думаю, что сирийская армия оказалась в плену психологической войны», — сказал Аракчи.

Reuters со ссылкой на источники пишет, что сирийские антиправительственные силы еще полгода назад уведомили власти Турции о планах крупномасштабного наступления. Агентство отмечает, что антиправительственные группировки не могли начать действовать, не уведомив Анкару, которая «была главной поддержкой сирийской оппозиции с первых дней войны» в стране.

Уведомив о своих планах Турцию, лидеры группировок сочли, что «получили молчаливое одобрение» Анкары на дальнейшие действия.

Заместитель министра иностранных дел Турции Нух Йылмаз заявил 8 декабря, что Анкара не причастна к наступлению антиправительственных группировок и не давала своего одобрения.

Боевики антиправительственных группировок вошли в Дамаск в ночь на 8 декабря и объявили о свержении президента Сирии Башара Асада. После свержения режима Асада территория Сирии оказалась под властью нескольких группировок. Коалиция исламистов и их союзники начали наступление на севере Сирии в конце ноября и за несколько дней захватили почти все крупнейшие города страны.

Вечером 8 декабря ТАСС со ссылкой на источник в Кремле сообщил, что Башар Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. По словам собеседника агентства, Россия предоставила им убежище.

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