Власти частично признанной республики Абхазия приняли решение с 10 декабря приостановить на неделю занятия в школах и детских садах из-за тяжелой ситуации с энергоснабжением. Об этом объявил исполняющий обязанности премьер-министра республики Валерий Бганба.

Также штаб по обеспечению энергобезопасности, созданный в правительстве Абхазии, призвал местных провайдеров отключить интернет по всей республике в ночное время для борьбы с незаконным майнингом криптовалют, который усугубляет энергокризис. Предполагается, что интернет выключат в ночь на 10 декабря с 00:00 до 07:00, пишет «Интерфакс».

В Абхазии с ноября начали вводить ограничения на подачу электричества. Основное энергоснабжение республика получает за счет перетока из России, а также от Ингурской ГЭС, объем выработки которой сейчас сократился из-за критического уровня воды в Джварском водохранилище.

С 9 декабря в Абхазии был введен новый график отключений, согласно которому электричество подают дважды в дневное время суток на два часа 20 минут. В ночное время ограничения отсутствуют.

10 декабря правительство Абхазии планирует рассмотреть вопрос о введении режима ЧС в сфере энергетики.

3 декабря парламент Абхазии проголосовал против инвестиционного соглашения с Россией, из-за которого в республике прошли оппозиционные протесты. 6 декабря абхазские власти заявили о почти полной остановке финансирования со стороны России. Из-за этого Абхазия не может найти деньги в том числе на оплату перетока электроэнергии из России. По данным министерства энергетики Абхазии, услуги коммерческого перетока из России оплачены только до 10 декабря.

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