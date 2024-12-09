Украина готовит встречу контактной группы по завершению войны

Власти Украины собираются в декабре провести встречу контактной группы, которая сформирует общую позицию по дипломатическому завершению российско-украинской войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, сообщает «Европейская правда» 9 декабря.

По словам Никифорова, Киев собирается пригласить в рабочую группу ключевых европейских партнеров, которые вместе с США «способны обеспечить максимальное усиление нашего государства».

«Окончательный перечень участников еще формируется, но это страны, которые имеют дальнобойные способности, страны, которые делают наибольшие инвестиции в украинское производство оружия, и страны, от которых зависит наше будущее в НАТО», — сказал Никифоров.

Встреча контактной группы в декабре необходима «для координации, выработки общей позиции» и призвана сделать Украину сильной «при любом развитии событий — как на переговорах, так и на поле боя», добавил пресс-секретарь украинского президента.

О создании рабочей группы стало известно на совместной пресс-конференции, которую 9 декабря в Киеве провели президент Украины Владимир Зеленский и немецкий политик, лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц. Как сообщает «Укринформ», Мерц предложил сформировать контактную группу из Германии, Франции, Польши и Великобритании, чтобы они «могли обменяться мнениями» о прекращении войны и «выработать общее видение с США». Зеленский в ответ сообщил, что Украина уже работает над созданием такой группы.

В обращении по итогам 9 декабря Зеленский заявил, что в контактную группу могут войти Германия, Франция, Великобритания, Италия, Польша, а также, возможно, Дания и другие партнеры.

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