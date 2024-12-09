Основатель проекта Anti Pytki сообщил о задержании подписчиков канала по делу об «экстремистском сообществе»

По уголовному делу об «экстремистском сообществе» задержаны пятеро подписчиков телеграм-канала проекта Anti Pytki и случайный человек. Об этом сообщил «7×7» основатель проекта Роман Ругевич.

По его словам, силовики задержали в Санкт-Петербурге 53-летнюю Ольгу Корневу, в Красноярском крае — 35-летнюю Эльвиру Сайффулину и 40-летнего Зайдуллу Резванова, в Иркутской области — 27-летнюю Ксению Гарин и 32-летнюю Викторию Кутилову, в Архангельской области — 24-летнюю Юлию Стрельцову.

Ругевич утверждает, все они, кроме незнакомой ему Стрельцовой, были подписчиками канала Anti Pytki, но не были его модераторами или членами команды проекта. Он также предположил, что показания на фигурантов дела дали 30-летний Никита Евшин из Северодвинска, которого арестовали по делу о нападении на незнакомцев.

«Я полагаю, сотрудники ФСБ завербовали его, пообещав послабления по его делу, если он выдаст себя за участника моей команды и подпишется под показаниями, которые они заранее сочинили», — заявил Руднев.

В конце октября Следственный комитет сообщил, что в Петербурге, а также в Московской, Иркутской и Архангельской областях и в Красноярском крае прошли обыски и задержания в рамках дела об организации «экстремистского сообщества» (часть 1 статьи 282.1 УК) и вовлечении в его деятельность (часть 1.1 статьи 282.1 УК). Следствие утверждает, что фигуранты дела в 2023 году создали интернет-сообщество и публиковали «информацию, направленную на возбуждение социальной ненависти и вражды в отношении отдельных категорий граждан и сотрудников правоохранительных органов». В результате этой «пропаганды», как утверждает следствие, одни заключенные в колониях применяли насилие в отношении других.

По данным «Коммерсант-Урал», речь шла о сообществе Anti Pytki. созданном при поддержке проекта Gulagu.net. В описании проекта Anti pytki говорится, что он оказывает «сопротивление пыточному режиму» в местах лишения свободы. Авторы проекта предлагают тем, кто стал жертвами пыток, помощь в составлении и отправке в госорганы заявлений о преступлении. В соцсетях проекта публикуются посты и видео о пытках в местах заключения.

В конце декабря 2023 года Ругевич сообщал, что получил получил убежище во Франции.