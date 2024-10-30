В пяти регионах России прошли обыски и задержания по делу проекта «Анти пытки». Его участников обвиняют в «пропаганде» насилия в колониях

В Петербурге, а также в Московской, Иркутской и Архангельской областях и в Красноярском крае прошли обыски и задержания в рамках дела об организации «экстремистского сообщества» (часть 1 статьи 282.1 УК) и вовлечении в его деятельность (часть 1.1 статьи 282.1 УК), сообщает управление Следственного комитета по Свердловской области.

Число задержанных в рамках дела неизвестно. Следствие утверждает, что фигуранты дела в 2023 году создали интернет-сообщество и публиковали «информацию, направленная на возбуждение социальной ненависти и вражды в отношении отдельных категорий граждан и сотрудников правоохранительных органов». В результате этой «пропаганды», как утверждает следствие, одни заключенные в колониях применяли насилие в отношении других.

По данным издания «Коммерсант-Урал», речь идет о сообществе «Анти пытки». Источник издания сказал, что «экстремистски настроенные заключенные» били других арестантов в больничных палатах, где те находились на лечении. Следствию, по словам источника, известно о шести эпизодах только на территории Свердловской области. По данным собеседника издания, арестантов вовлекали в «экстремистскую деятельность» при помощи идеологии АУЕ, которая признана в России «экстремистской организацией».

«Коммерсант-Урал» не приводит ссылок на сообщество, однако вероятно, как пишет «Медиазона», речь идет о проекте Anti pytki, созданном при поддержке проекта Gulagu.net. В описании проекта Anti pytki говорится, что он оказывает «сопротивление пыточному режиму» в местах лишения свободы. Авторы проекта предлагают тем, кто стал жертвами пыток, помощь в составлении и отправке в госорганы заявлений о преступлении. В соцсетях проекта публикуются посты и видео о пытках в местах заключения.

В конце декабря 2023 года в канале появился пост, в котором один из основателей проекта, Роман Ругевич, сообщал, что получил убежище во Франции. Ругевич подтвердил «Медиазоне», что дело об «экстремистском сообществе» связано с его проектом. При этом он утверждает, что задержанные не имели отношения к его деятельности.

Агентству ТАСС сказали в силовых ведомствах, что задержанные по делу «распространяли экстремистский контент и провоцировали насилие в тюрьмах и колониях». Также собеседник ТАСС заявил, что к созданию «экстремистского сообщества для дестабилизации учреждений ФСИН» могут быть причастны французские спецслужбы.