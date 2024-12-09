CNN Turk: Россия обратилась к Турции за помощью в выводе войск из Сирии

Россия обратилась к Турции за поддержкой для обеспечения безопасного вывода своих войск из Сирии, пишет телеканал CNN Turk.

По данным корреспондента CNN Turk в Анкаре, запрос предполагает, что российские военные будут отправлены в районы, находящиеся под контролем Турции, а затем переправлены в Россию по воздуху.

При этом телеканал утверждает, что Россия намерена сохранить свои базы в Тартусе и Хмеймиме, а помощи Турции попросила для вывода войск из других частей региона.

Основной российский контингент в Сирии размещался на авиабазе Хмеймим вблизи города Латакия и на военно-морской базе в порту Тартус на берегу Средиземного моря. 8 декабря МИД России заявил, что базы находятся «в режиме повышенной боевой готовности» и «угроз их безопасности сейчас нет». Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали заявил, что готов сотрудничать с любым выбранным населением руководством для мирного транзита, а вопрос дальнейшего военного присутствия России «будет решаться новыми властями».

Близкий к российскому Минобороны автор телеграм-канала Fighterbomber утверждал, что паники на базах нет, авиацию будут выводить. «Судя по отсутствию паники на наших основных базах в Хмеймиме и Тартусе, элемент договоренностей присутствует. Разумеется, с Турцией», — писал он.

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