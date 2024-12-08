Украинские дроны атаковали регионы России. В Воронежской области произошел пожар на промышленном предприятии

Украинские беспилотники атаковали несколько регионов России в ночь на 8 декабря.

В результате падения одного беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале. По его словам, пожар потушили, пострадавших нет.

В Ростовской области, как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, из-за падения одного беспилотника выбило стекла в магазинах. По первой информации, пострадавших нет.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 8 декабря российские системы ПВО перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотников: 17 — над Белгородской областью, 12 — над Курской, семь — над Ростовской, шесть — над Воронежской, четыре — над Астраханской областью.