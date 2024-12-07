На полигоне в Приморье умер 19-летний срочник, которому выстрелили в голову. Его родные считают, что его могли убить из-за отказа подписывать контракт

На полигоне «Ильинский» в Ханкайском районе Приморского края случайным выстрелом из автомата Калашникова был убит 19-летний срочник Артем Антонов из Татарстана, пишут «Важные истории», получившие материалы доследственной проверки.

В документе говорится, что в ходе проведения занятий на стрельбище 21 октября 2024 года сослуживец Антонова в нарушение правил обращения с оружием снял автомат с предохранителя, направил его в сторону людей и выстрелил очередью. Одна из пуль попала Антонову в голову, он умер на месте.

По данным «Важных историй», выстрелившим был лейтенант 394-го мотострелкового полка. Его имя журналисты не называют. Родственники Антонова рассказали, что узнали об убийстве только 23 октября.

Родные срочника считают, что его могли убить за отказ подписывать контракт и отправляться в зону боевых действий. «Мы все уверены, что расстрел связан с отказом подписать контракт. Он говорил друзьям, что их прессуют», — сказала собеседница «Важных историй».

Как следует из отрывка документа, опубликованного «Важными историями», Антонова отправили в полевой лагерь войсковой части 25573 30 сентября «с дальнейшим убытием в 30 стрелковый батальон для замены стрелковых батальонов прикрытия государственной границы». «Важные истории» утверждают, что срочника оттуда собирались отправить в Курскую область.

Кроме того, родственница Антонова говорит, что его по восемь дней подряд ставили в наряд, не оказывали медицинскую помощь, а также били железными прутами по рукам и шее. В соцсетях родственница Антонова писала, что его принуждали к подписанию контракта угрозами и стреляли у него над головой, отмечает «Медиазона». На теле срочника помимо пулевого отверстия во лбу были синяки, когда его передали родным, пишут «Важные истории».

Брат Антонова сказал «Медиазоне», что в результате доследственной проверки было возбуждено уголовное дело, а стрелявшего отстранили от службы.

По данным «Важных историй», Антонова призвали в армию в июле 2024 года из села Верхний Услон в Татарстане и сразу направили служить в Уссурийск.