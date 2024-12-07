Источник CNN: Башара Асада нет в Дамаске

Местонахождение президента Сирии Башара Асада, по состоянию на вечер 7 декабря, неизвестно. Как сообщил источник CNN, Асада нет в Дамаске «ни в одном из тех мест, где его можно было бы найти».

При этом, отмечает CNN, официальные представители властей Сирии настаивают на том, что Асад не покидал Дамаск.

Президентской гвардии, по словам источника телеканала, больше нет в привычном месте, где живет Асад. Гвардейцы, как правило, сопровождают президента Сирии, в том числе во время поездок. Отсутствие гвардии у резиденции Асада может служить косвенным свидетельством того, что он уехал из города.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщал, что жена и дети Асада находятся в Москве, а его зять — в ОАЭ. На тот момент источники WSJ утверждали, что сам Асад по-прежнему в Сирии.

Вооруженные группировки начали масштабное наступление на силы Башара Асада в конце ноября 2024 года. К вечеру 7 декабря противники Асада захватили Алеппо, Хаму, Дейр-эз-Зор, Дараа и находились в нескольких километрах от Дамаска.

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