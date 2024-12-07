Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не должны вмешиваться в ситуацию в Сирии, где боевики ведут наступление на войска президента Башара Асада.

«Боевики в ходе хорошо скоординированного наступления полностью захватили множество городов и сейчас находятся на окраинах Дамаска, очевидно, готовясь сделать очень большой шаг к свержению Асада», — констатировал Трамп в посте в соцсети Truth Social.

Россия «сильно увязла в Украине и потеряла там более 600 000 солдат» и, похоже, не в состоянии остановить продвижение боевиков по Сирии, «которую она защищала в течение многих лет», заявил избранный президент США.

Трамп напомнил, что в 2013 году Барак Обама, занимавший в тот момент пост президента США, отказался вмешаться в ситуацию в Сирии, где, как утверждалось, было применено боевое отравляющее вещество зарин. После этого, написал Трамп, в Сирии «начался настоящий ад, в который вмешалась Россия».

Сейчас российские войска, как, возможно, и самого Асада, вытесняют, и «это, возможно, лучшее, что может с ними случиться», считает он. Для России, заявил Трамп, «в Сирии никогда не было особой выгоды, кроме как выставить Обаму в глупом свете».

В Сирии творится бардак, она не наш друг, и США не должны иметь с ней ничего общего. Это не наш бой. Пусть все идет своим чередом. Не вмешивайтесь!

Вооруженные группировки начали масштабное наступление на силы Башара Асада в конце ноября 2024 года. К 7 декабря противники Асада захватили Алеппо, Хаму, Дейр-эз-Зор, Дараа и находились в нескольких километрах от Дамаска.

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