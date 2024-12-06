Информационное бюро Венгрии (Információs Hivatal, служба внешней разведки) шпионило за европейскими чиновниками, приезжавшими в страну — в том числе обыскивало их гостиничные номера и записывало телефонные разговоры, говорится в совместном расследовании венгерского центра расследований Direkt36 и бельгийской газеты De Tijd.

Объектами шпионажа в частности стали следователи Европейского управления по борьбе с мошенничеством (OLAF), которые приезжали в Венгрию с четырьмя миссиями с 2015 по 2017 годы. Они собирали информацию о тендерах с участием компании Elios, принадлежащей зятю премьер-министра Виктора Орбана, которые частично финансировались за счет средств ЕС.

По словам источников Direkt36 и De Tijd, следователи много говорили по телефону и венгерская разведка записала эти разговоры. За ними также наблюдали во время их официальных и частных встреч. При этом сами следователи заметили наблюдение, и, как пишут издания, иногда ездили кругами на автомобиле, чтобы показать, что знают о слежке.

По словам источника Direkt36, были периоды, когда следили почти за всеми делегациями ЕС, посещавшими Венгрию. В качестве методов фигурировали обыски гостиничных номеров европейских чиновников, когда их там не было, и загрузка данных с ноутбуков, которые они там оставили.

Несколько европейских чиновников подтвердили, что Брюссель получал сообщения о наблюдении и прослушивании. В одном случае, о котором стало известно журналистам, венгерские чиновники неоднократно спрашивали европейского коллегу, приехавшего в страну, есть ли у него смартфон и какого он типа, что вызвало у него подозрения.

Журналисты отмечают, что серьезные ресурсы для слежки за институтами ЕС венгерская разведка стала выделять после того, как в 2012 году куратором бюро стал соратник премьер-министра Виктора Орбана по партии ФИДЕС Янош Лазар. По данным источников журналистов, внутри разведки было создано почти целое подразделение для слежки.

Глава пресс-службы офиса Орбана Берталан Хаваси заявил, у которого попросил комментарий Politico, заявил, что офис «не имеет дела с фейковыми новостями».