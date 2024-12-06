В Москве отказались от фейерверков на Новый год

В Москве не планируют запускать фейерверки во время новогодних празднований, сообщил мэр города Сергей Собянин в беседе с РИА Новости 6 декабря.

В 2022 и 2023 годах на фоне войны власти также не устраивали новогодних фейерверков. Собянин объяснял в ноябре 2022-го, что против салютов и уличных концертов выступили жители Москвы, участвовавшие в опросе на сайте «Активный гражданин».

При этом в 2022-2024 годах в Москве устраивали салюты в честь 9 Мая.