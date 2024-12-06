В Краснодаре восьмиклассник с ножом напал на школьников. Пострадали трое подростков

В поселке Российский в Краснодаре ученик восьмого класса напал с ножом на других школьников, сообщило издание 93.ru со ссылкой на источник. Инцидент произошел в школе № 94.

По информации издания, нападавшему 15 лет. ТАСС пишет, что между учениками произошел конфликт.

93.ru сообщает, что пострадали трое учеников. У одного из них ранения в области груди, живота и левого бедра, у второго — колото-резаные раны ноги.

«Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев сообщает, что конфликт произошел из-за громкого прослушивания музыки. Ее слушал один из учеников, что не понравилось другому подростку.

В администрации города сообщили РИА Новости, что после конфликта в школе пострадали три ученика. Местная прокуратура сообщила о четырех пострадавших. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова также рассказала, что четыре подростка были госпитализированы.

Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по статьям о хулиганстве и халатности (часть 2 статьи 213, часть 1 статьи 293 УК).