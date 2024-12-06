Путин проведет «прямую линию» 19 декабря
Источник: ТАСС
Владимир Путин 19 декабря проведет «прямую линию», совмещенную с большой пресс-конференцией. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Кремль в скором времени запустит сбор вопросов от россиян к «прямой линии» с Путиным. К работе с гражданами перед «прямой линией» будут привлечены ветераны спецоперации, добавил представитель Кремля.
На большую пресс-конференцию, помимо российских журналистов, приглашены иностранные СМИ, рассказал Песков. Какие именно, он не уточнил.
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