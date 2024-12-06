«Коммерсант»: в 2025 году книги в России подорожают на 7-10%

Российские издательства с 2025 года повысят цены на печатные книги на 7-10%, пишет «Коммерсант».

Источники издания на книжном рынке называют причиной этому рост стоимости полиграфических услуг, которые к ноябрю 2024 года подорожали на 20% по сравнению с прошлым ноябрем. Кроме того, более чем на 20% подорожала логистика, а маркетплейсы повысили размер комиссии за свои услуги на 4-7%.

В издательстве «Эксмо» «Коммерсанту» рассказали, что их книги с января 2025 года подорожают в среднем на 7%. Сейчас средняя цена книги составляет примерно 460 рублей — то есть в 2025-м она будет на уровне около 492 рублей. В «Азбуке-Аттикус» цены собираются повысить на 5–10%.

При этом в издательствах не ожидают сокращения продаж из-за повышения цен, отмечая, что средняя стоимость книги на российском рынке по-прежнему в 2–2,5 раза ниже, чем в западных странах. «Но мы видим, что спрос на книги не растет и книжная розница испытывает сложности. Мы гибко относимся к тиражной политике, реагируем на спрос с помощью допечаток», — заявила журналистам гендиректор группы «Азбука-Аттикус» Татьяна Горская.

Рост цен на книги продолжается уже два года. Он был вызван западными санкциями, наложенными на российский бизнес в ответ на вторжение войск РФ в Украину. С весны 2022 года в России возникал дефицит полиграфических мощностей, а также бумаги и красок. К лету 2023 года крупнейшие издательства справились с дефицитом мелованной бумаги, полностью перейдя на российские аналоги, сообщал РБК.

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