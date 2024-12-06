Бывший глава Курской области объяснил смену руководства региона тем, что у губернатора «возникли проблемы с налаживанием коммуникаций с людьми»

Бывший губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что отставка Александра Смирнова с поста главы этого региона связана с тем, что у него «в последнее время возникли проблемы с налаживанием коммуникаций с людьми».

«На региональном и федеральном уровне принято большое количество мер поддержки — материальные и юридические, но организовать доведение до людей, как реализуются эти меры, возникли проблемы, — сказал Старовойт (здесь и далее цитаты по „Вы слушали Маяк“). — А ситуация непростая и видимо в связи с этим принято решение».

Старовойт возглавлял Курскую область с октября 2018 года по май 2024-го. Сейчас он занимает пост министра транспорта России.

Также Старовойт сообщил, что «пообщался утром» с Александром Хинштейном, накануне назначенным Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности главы Курской области. «Я его заверил, что со своей стороны будем оказывать всестороннюю поддержку, поэтому если будет нужна помощь или какое-то рекомендации обязательно организуем», — заявил бывший глава Курской области.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя замену губернатора Курской области, заявил, что Александр Смирнов сам подал в отставку. Бывший глава региона, по словам Пескова, «пойдет на другую работу, но на какую пока неизвестно». Говоря о Хинштейне, Песков подчеркнул, что не считает его сугубо «кризисным менеджером» — «он будет работать полноформатно и долго». Хинштейн, отметил он, «человек энергичный, талантливый, способный на эффективную работу».

Александр Хинштейн — бывший журналист и телеведущий, депутат Госдумы с 2003 года, состоит в партии «Единая Россия». Хинштейн, помимо прочего, известен своими связями с руководством силовых структур, включая Росгвардию.

На территории Курской области с августа проходит операция ВСУ, украинские военные контролируют часть приграничной территории. Из-за наступления ВСУ в Курской области была объявлена эвакуация нескольких районов, некоторые жители жаловались на то, что она была плохо организована, а местные власти не оказывали им помощь.

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