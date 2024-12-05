Замминистра обороны Великобритании: в войне, сходной с украинской, наша армия будет уничтожена за полгода-год

Заместитель министра обороны Великобритании заявил, что в случае большой войны британские войска будут «израсходованы» в срок до года, если будут нести такие же потери, как и российская армия в ходе полномасштабного вторжения в Украину. Об этом Карнс заявил 4 декабря, выступая в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI) в Лондоне.

«В масштабной войне — не ограниченной интервенции, а в войне, сходной с украинской, наша армия, например, при нынешних показателях потерь [в Украине] будет израсходована — в составе более широкой многонациональной коалиции — за срок от шести месяцев до года», — сказал Карнс (цитата по Politico).

По его словам, в ходе российско-украинской войны, согласно подсчетам Украины и ее союзников, ежедневно погибают или получают ранения около 1500 российских солдат, пишет «Би-би-си».

Алистер Карнс считает, что в таких обстоятельствах «критическое, абсолютно центральное значение» имеют резервисты. По его словам, Великобритании не нужна многочисленная армия, но важно нарастить численность резервистов, чтобы иметь возможность «быстро создать глубину и массу» в случае кризиса.

Сухопутная армия Великобритании имеет наименьшую численность с XIX века. Численность сухопутных сил без флота и авиации составляет около 109 тысяч человек, среди них 26 тысяч резервистов, указывает «Би-би-си». Жители Великобритании могут записаться в резервисты добровольно, они проходят военную подготовку в свободное время и получают за это деньги.

Начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин заявил 4 декабря, выступая в RUSI, что вероятность прямого нападения России на Великобританию сейчас очень невелика. «Есть лишь отдаленный шанс значительного прямого нападения или вторжения России в Соединенное Королевство, и то же относится ко всей НАТО», — сказал он. Заместитель Радакина, генерал-лейтенант Роб Магоуэн заявил в ноябре, что британская армия готова немедленно вступить в бой, если ей прикажут.

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