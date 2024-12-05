Россия закроет генконсульство Польши в Петербурге и вышлет трех дипломатов

Министерство иностранных дел России объявило, что с 10 января 2025 год генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге будет закрыто. Такое решение принято в ответ на закрытие польскими властями Генконсульства РФ в Познани.

Кроме того, персонами нон грата объявлены трое дипломатических сотрудников генконсульства Польши, они должны покинуть Россию до 10 января.

По версии МИД, российское консульство в Познани было закрыто «под надуманным предлогом».

«Польские власти в последние годы реализовывали откровенно враждебную политику в отношении России, практически полностью демонтировали выстроенную в течение многих десятилетий архитектуру российско-польских отношений и открыто заявляют о необходимости нанесения нашей стране „стратегического поражения“. <…> Польской стороне было акцентировано, что на любые недружественные шаги по отношению к России Москвой принимаются и будут впредь приниматься жесткие ответные меры», — заявили в МИД.

22 октября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о закрытии российского консульства в Познани. В заявлении польского ведомства говорилось, что, по информации спецслужб, Россия ведет против Польши «гибридную войну», устраивает кибератаки, а также атакует восточную границу. В МИД добавили, что недавно во Вроцлаве, который входит в район работы консульства, произошла «попытка диверсии, инспирированная деятельностью иностранной разведки».