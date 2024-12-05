Полиция Дагестана не стала заводить уголовное дело на шахматистку, которая попыталась отравить свою соперницу ртутью

Управление МВД по Махачкале отказало в возбуждении уголовного дела против дагестанской шахматистки Амины Абакаровой, которая разлила ртуть на столе своей соперницы во время шахматного турнира в августе 2024 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ответ полиции пострадавшей шахматистке Умайганат Османовой.

Следствие рассматривало вопрос о возбуждении дела об умышленном причинении вреда здоровью (статья 112 УК), но в итоге не нашло для этого оснований. «Меня отправили на медэкспертизу, и оттого, что нет последствий, нет телесных повреждений, не возбудили. Понятно, что телесных не будет, тут речь об испарении и вдыхании ядовитого вещества», — рассказала Османова журналистам.

Инцидент произошел 7 августа в Махачкале на чемпионате Дагестана по шахматам. Как зафиксировали камеры наблюдения, перед турниром Абакарова изучила список участников, а затем разлила ртуть из градусника рядом с шахматной доской Османовой. Во время соревнований Османова почувствовала себя плохо, у нее возникли головокружение и тошнота, шахматистке понадобилась медицинская помощь.

Абакарову в тот же день задержали. Она заявляла, что пошла на такой поступок из мести и не хотела навредить оппонентке — только напугать. Как писали СМИ, перед этим Абакарова проиграла матч Османовой.

По итогам произошедшего Абакарову исключили из Федерации шахмат Дагестана, а также временно отстранили от соревнований под эгидой Федерации шахмат России. Ей может грозить пожизненная дисквалификация.

Османова заявила, что так и не получила извинений от Абакаровой.