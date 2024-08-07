Участница чемпионата Дагестана по шахматам налила ртуть возле доски чемпионки Европы. Соревнования остановили, шахматистке грозит дисквалификация

Федерация шахмат России (ФШР) объявила, что временно отстранила дагестанскую шахматистку Амину Абакарову от участия во всех соревнованиях после того, как, по сообщениям СМИ, она на турнире в Махачкале разлила ртуть рядом с доской соперницы. Соответствующее заявление появилось в телеграм-канале федерации днем 7 августа.

«Федерация шахмат России временно отстраняет дагестанскую шахматистку Амину Абакарову от участия во всех соревнованиях, проходящих под эгидой ФШР, до заключения правоохранительных органов, на основании которого будет принято окончательное решение, вплоть до пожизненной дисквалификации», — заявил президент ФШР Андрей Филатов.

Первым о происшествии, случившемся на чемпионате Дагестана по шахматам 2 августа, сообщил телеграм-канал Baza. Судя по видеозаписи с камеры наблюдения, которую опубликовало издание, 40-летняя Амина Абакарова изучила список участников, а затем разлила ртуть рядом с шахматной доской одной из соперниц. За этим столом должна была сидеть другая участница соревнований, чемпионка Европы Умайганат Османова, сообщил 7 августа министр спорта Дагестана Сажид Сажидов.

Во время соревнований Османова почувствовала себя плохо. У нее возникло головокружение и тошнота, пишет телеграм-канал Shot. Османова позвала других шахматисток, которые стали кричать о ядовитом веществе, в итоге судья собрал ртуть в пакетик и вызвал полицию. Османовой понадобилась медицинская помощь. Организаторы соревнований изучили камеры видеонаблюдения и выяснили, что ртуть вылила Амина Абакарова. В тот же день ее задержали. Абакарова заявила другим спортсменкам, что пошла на это, чтобы отомстить Османовой. Соревнования приостановили на несколько дней, а затем возобновили, закрытие чемпионата намечено на 8 августа. Baza утверждает, что Османова продолжила участие в турнире.

После задержания Амина Абакарова, как пишет телеграм-канала «112», призналась в полиции, что вылила ртуть от градусника рядом с доской Османовой из личной неприязни, якобы Османова говорила гадости о ней и ее родственниках. По словам задержанной, она не хотела навредить оппонентке — только напугать. По версии, которую приводит телеграм-канал Mash, Абакарова разлила ртуть из-за того, что Османова скрытно записала ее игру на предыдущем турнире и якобы могла украсть тактику. Как отмечает Baza, в конце июля Абакарова и Османова встретились в финале турнира в Махачкале, набрали одинаковое количество баллов, но победу присудили Османовой.

Министр спорта Дагестана Сажид Сажидов заявил, что Абакаровой «грозит пожизненная дисквалификация, увольнение с работы и уголовное преследование». По данным СМИ, полиция проводит проверку по статье «Причинение легкого вреда здоровью». Mash пишет, что Абакарову пока не задержали, а дело не возбуждено.

Амина Абакарова — победительница чемпионата Северо-Кавказского федерального округа по шахматам 2023 года. По данным Shot, она работает тренером шахматной школы имени Анатолия Карпова, а также преподает в лицее № 8 в Махачкале. У Умайганат Османовой своя шахматная школа.