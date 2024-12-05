Минтранс РФ разрешил опоздавшим на рейс пассажирам использовать обратный билет

Пассажиры, опоздавшие на рейсы, смогут воспользоваться обратными билетами. Об этом говорится в новых правилах, утвержденных министерством транспорта России. Они вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

«Сейчас, если пассажир купил билет „туда-обратно“ и опоздал на рейс, то авиакомпании могут аннулировать сразу весь заказ. Со следующего года такой „опции“ не будет — обратный билет будет сохранен за пассажиром», — заявили в Минтрансе.

Еще одно нововведение — отсутствие дополнительных комиссий. В ведомстве пояснили, что размер платы за аннулирование перевозки или изменение ее условий будет ограничен «только фактическими расходами перевозчика».

«Авиакомпаниям необходимо будет разработать и утвердить документы, содержащие применяемые ими принципы ценообразования. Такое требование позволит сделать ценовую политику перевозчиков более прозрачной», — добавили в Минтрансе.

В июле первый кассационный суд признал законным решение апелляционной инстанции об отказе возвращать деньги туристам, опоздавшим на рейс самолета по своей вине. «Опоздание на рейс самолета по вине самих туристов не является основанием для возмещения им денежных средств за оплаченный тур», — говорилось в решении суда.

Читайте также

Turkish Airlines регулярно снимает россиян с рейсов в Мексику. Авиакомпания объясняет это строгими требованиями властей — которых в реальности не существует

Читайте также

Turkish Airlines регулярно снимает россиян с рейсов в Мексику. Авиакомпания объясняет это строгими требованиями властей — которых в реальности не существует